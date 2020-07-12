خلال الساعات المقبلة.. الأمن النيابية تعقد اجتماعا مهما مع الكاظمي

كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الأحد، عن عزمها عقد لقاء رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال اليومين القادمين قبل سفره إلى واشنطن.

وقال عضو اللجنة النائب بدر الزيادي في تصريح صحفي إن “الهدف من زيارة الكاظمي الى العاصمة الأميركية واشنطن هي لبحث ملف التواجد الأجنبي في العراق”.

وأضاف الزيادي، ان “لجنة الأمن والدفاع النيابية تعتزم لقاء الكاظمي في غضون اليومين المقبلين قبل ذهابه الى واشنطن لمناقشة ملف خروج القوات الأمريكية من العراق”.

وأشار إلى أن “قرار مجلس النواب بإخراج القوات الأجنبية ملزم للكاظمي وغير قابل للنقاش أو للتسويف”، مبينا أن لجنته “ستتخذ موقف من شأنه مساءلة اي جهة أو طرف يحاول التمسك بالوجود الأجنبي لأي سبب كان”.