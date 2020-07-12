الأخبار

خلال الساعات المقبلة.. الأمن النيابية تعقد اجتماعا مهما مع الكاظمي


كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الأحد، عن عزمها عقد لقاء رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال اليومين القادمين قبل سفره إلى واشنطن.

وقال عضو اللجنة النائب بدر الزيادي في تصريح صحفي إن “الهدف من زيارة الكاظمي الى العاصمة الأميركية واشنطن هي لبحث ملف التواجد الأجنبي في العراق”.

وأضاف الزيادي، ان “لجنة الأمن والدفاع النيابية تعتزم لقاء الكاظمي في غضون اليومين المقبلين قبل ذهابه الى واشنطن لمناقشة ملف خروج القوات الأمريكية من العراق”.

وأشار إلى أن “قرار مجلس النواب بإخراج القوات الأجنبية ملزم للكاظمي وغير قابل للنقاش أو للتسويف”، مبينا أن لجنته “ستتخذ موقف من شأنه مساءلة اي جهة أو طرف يحاول التمسك بالوجود الأجنبي لأي سبب كان”.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
استشهاد مقاتل بالحشد الشعبي بانفجار عبوة داخل منزل مفخخ شمال المقدادية
التربية تعلن انتهاء طباعة بطاقات طلبة السادس وتحدد الاسبوع قبل الامتحانات لتوزيعها
العشرات من أهالي الكمالية بكربلاء يتظاهرون احتجاجا على تردي الكهرباء
خلال الساعات المقبلة.. الأمن النيابية تعقد اجتماعا مهما مع الكاظمي
الأمم المتحدة: أميركا لم تقدم دليلا يبرر استهدافها لسليماني في العراق
المئات من شرطة النفط يغلقون بوابات مصافي ذي قار احتجاجا على عدم تثبيتهم
امتلك صفحات بعناوين "الاستخارة والسحر".. اعتقال شخص مارس الابتزاز الالكتروني بالديوانية
“يكلف الدولة مليار دولار سنويا”.. عضو بالفتح يطالب بحل البرلمان بشكل عاجل
رئيس المجلس الاعلى الشيخ همام حمودي يرفض بشدة قمع المتظاهرين الذي وفدوا من المحافظات الوسطى والجنوبية
العراق سيدخل في "جمرة القيظ" بعد منتصف الشهر الحالي
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1351.35
الجنيه المصري 74.63
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
مهيمن سامي العيبي : السلام عليكم كنت سابقن في لواء علي اكبر تحت قيادة لواء عبد الكريم الحسناوي في بيجي معارك ...
الموضوع :
تشكيل لواء علي الأكبر والبطولات التي سطرها ضد كيان “داعش” التكفيري
جاسب علي : وهناك سفارات تحوي على عدد من ازلام السابقين واتباع صدام كانوا يخدمون في المخابرات مثل المخضرم علي ...
الموضوع :
طلب برلماني بغلق السفارات والبعثات للدول التي ليس لديها تمثيل دبلوماسي في العراق
قاسم محمد : المحافظات المسموح بها التظاهر والتخريب هي محافظات الوسط والجنوب اما غيرذلك فغير مسموح به ذلك قرار السفارة ...
الموضوع :
كيف أتفق متظاهرون على إقالة 9 محافظين من بغداد الى البصرة؟!  
قاسم محمد : الى السيد الكاتب المحترم مصطفى الكاظمي ليس من اهالي الكاظمية هو بالاصل من الناصرية مع احترامنا لكل ...
الموضوع :
إصبع على الجرح ـ ماذا يحصل ايها الكاظمي ..  
زيد مغير : استاذي الكريم مع اجمل تحياتي اليك وانا اقرأ مقالك الرائع مررت بالقائمة العراقية واتذكر موقف اياد علاوي ...
الموضوع :
عبيد صدام حقراء وأراذل القسمين الاول والثاني  
ضياء عبد الرضا طاهر : هذه المفاوضات هي لتثبيت العدوا الامريكي وحلفائه وهي نوع من انواع الخداع الذي يمارسه هذا العدوا المجرم ...
الموضوع :
المفاوضات الامريكية العراقية ملاحظات وحقائق  
عبدالله : خوش مقال👏 ...
الموضوع :
إغتيال الذاكرة الشيعية ..في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,,بارك الله فيك سيدنا المحترم ,,عن رسول الله صلوات الله عليه واله ...
الموضوع :
الشاهد الشهيد
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم نسألك ونتوسل اليك بحق الرسول ابو القاسم محمد والله الاطهار المطهرين ان تصلي على محمد وال ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني يوجه رسالة الى العراقيين بعد تزايد اعداد المصابين بكورونا
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,اللهم صل وسلم على الرسول الاعظم ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
فتح جديد لايران!!  هسه ينجلط المضغوطين  
فيسبوك