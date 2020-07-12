“يكلف الدولة مليار دولار سنويا”.. عضو بالفتح يطالب بحل البرلمان بشكل عاجل

طالب عضو تحالف الفتح غضنفر البطيخ، الأحد، بحل مجلس النواب العراقي، معتبرا أنه لم ينتج اي شيء للشارع العراقي .

وقال البطيخ في حديث صحفي إن “اكثر من مليار دولار سنويا يذهب رواتب وحمايات لأعضاء مجلس النواب دون وجود اي انتاج نيابي ينعكس ايجابا على الشارع العراقي”، مشيرا الى أن “المواطن أصبح بين هفوات الحكومة وغياب البرلمان”.

وأضاف، ان “مجلس النواب يجب حله بأسرع وقت ممكن”، داعيا الحكومة الى “اجراء انتخابات مبكرة لانتاج حكومة وطنية حقيقية قادرة على نقل البلد الى بر الأمان”.