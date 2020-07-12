رئيس المجلس الاعلى الشيخ همام حمودي يرفض بشدة قمع المتظاهرين الذي وفدوا من المحافظات الوسطى والجنوبية

استنكر رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي الشيخ همام حمودي قمع المتظاهرين القادمين من المحافظات الوسطى والجنوبية

وقال الشيخ حمودي في بيان له تسلمت وكالة انباء براثا نسخة منه نرفض بشدة القمع بقوة السلاح للمتظاهرين الوافدين من المحافظات الوسطى والجنوبية للاحتجاج على إجراءات حكومية بحقهم، ومنعهم من دخول بغداد، والتسبب بسقوط ضحايا منهم جراء إطلاق الرصاص عليهم، في عمل غير مبرر اطلاقا، ونعده انتهاكا للحقوق الدستورية في الاحتجاج السلمي، خاصة وأن المحتجين من أبناء الجنوب المحرومين، ومن المضحين أبطال الانتفاضة، الذين تحدوا أبشع نظام استبدادي عرفه العراق.

وطالب الشيخ حمودي الحكومة بالاصغاء لصوت المحتجين بمسؤولية وطنية، والعمل على انصافهم ومعالجة مشاكلهم بحكمة ووفقا للسياقات القانونية، واستحقاقهم الوطني لما قدموه من تضحية، ومايكفل لهم حياة كريمة.