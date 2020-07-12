العراق سيدخل في "جمرة القيظ" بعد منتصف الشهر الحالي

توقع المتنبئ الجوي صادق العطية، الاحد، دخول العراق بعد منتصف الشهر الحالي بما يسمى "بجمرة القيظ"مما سيرفع درجات الحرارة.

وقال العطية في منشور على صفحته ب‍الفيسبوك، ان "العراق على اعتاب انتهاء ما يسمى رياح البوارح مابعد منتصف الشهر الحالي بقليل وبعدها سيدخل في جمرة القيظ"، متوقعا "ارتفاع متصاعد بدرجات الحرارة الذي سيبدأ مع بداية الثلث الاخير من شهر تموز الحالي يرافقه سكون بالرياح السطحية".

واضاف ان "زيادة درجات الحرارة واقترابها او تتجاوزها الـ 50م في السنوات الاخيرة وتحديدا جنوب العراق هو ناتج من زيادة المحروقات النفطية وما يقابله من تجريف الاراضي الزراعية فاصبحت مدننا بلا دروع واقية من رياح الشمال اللاهبة التي تقع في نهاية وادي يعاني اساسا من ارتفاع حرارة الرياح فيه، فلم تجد كالسابق من بساتين واشجار لتخفف من شدة حرارتها" .

واشار العطية الى ان "حكومات العراق المتعاقبة توقع (شكليا) على اتفاقيات المناخ، الا ان التطبيق على ارض الواقع يكاد يكون معدوما فلا احزمة خضراء، ولا تشجيع للزراعة ولا رادع للتجريف".