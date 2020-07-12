صادقون: على الكاظمي ان لا يكيل بمكيالين تجاه المتظاهرين

انتقدت كتلة صادقون النيابية , الاحد , تصرف حكومة رئيس الوزراء مصطف الكاظمي تجاه المتظاهرين من ذوي الشهداء والسجناء, مطالبا الحكومة الحفاظ على ابويتها وان لاتكيل بمكيالين تجاه المتظاهرين .

وقال عضو الكتلة النائب محمد البلداوي في تصريح صحفي, ان “محاولات قمع المتظاهرين من ذوي الشهداء والسجناء السياسيين مخالف للدستور ومرفوض , خاصة ان هؤلاء أصحاب حقوق وإيقاف دفع رواتبهم مخالف للقانون كونها مشرعة بقانون”.

وأضاف البلداوي، ان “الحكومة الجديدة قالت بانها جاءت من رحم التظاهرات فلماذا تخالف ما جاءت من اجله , ولماذا تتعامل مع المتظاهرين بمكيالين”.

وطالب البلداوي وهو عضو لجنة متابعة البرنامج الحكومي الحكومة بـ”الحفاظ على ابويتها وان لاتكيل بمكيالين تجاه المتظاهرين وصرف الرواتب لهم لكونها قانونية وملزمة للحكومة”.