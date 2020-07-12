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لجنة الشهداء تطلب تدخلا عاجلا لمحاسبة من منع المتظاهرين دخول بغداد


أصدرت لجنة الشهداء والسجناء السياسيين النيابية، الاحد، بيانا بشأن منع المتظاهرين القادمين من محافظات الوسط والجنوب الى العاصمه بغداد لغرض المشاركة في التظاهرة الكبيرة احتجاجا على قطع رواتبهم.

وقال رئيس اللجنة عبد الاله النائلي في بيان ، إنه “وردتنا معلومات توكد منع المتظاهرين القادمين في محافظات الوسط والجنوب الى العاصمه بغداد لغرض المشاركة  في التظاهرة الكبيرة ولكن مع الاسف اغلقت بوجههم الطرق والمعرقلات من اجل عدم الوصول الى بغداد ونستغرب من الاجراءات التي قامت بها الحكومة تجاه هذه الشرائح التي جاءت تطالب بحقوقها الدستورية والقانونية فضلا عن كون حق التظاهر والتعبير عن الرأي مكفول دستوريا وقانونيا ولا يجوز تقييده أو التصدي له”.

وأضاف النائلي، أن “اجراءات التضييق على المتظاهرين وسلبهم هذا الحق الجوهري بشكل أو بآخر ماهو الا استهداف اخر لهذه الشرائح لمنعهم من مزاولة حق من حقوقهم التي اعطيت لشرائح اخرى من الشعب العراقي ومازال البعض منهم يتمتعون بالحماية لاعتصاماتهم وتظاهراتهم وهذا مايثير استغرابنا ان الحكومة تتعامل بمكيالين تارة تسمح لشرائح بالتظاهر واخرى تمنعهم بالرغم من الجميع خرجوا وفق الحق الدستوري”.

وتابع، أن “ما يحصل اليوم من منع  الدخول  الى بغداد للمتظاهرين القادمين من المحافظات ماهي الا عمليات استهداف للمتظاهرين والتعدي على حقوقهم القانونية ومخالفة صريحة للدستور ويستدعي من الدولة تدخلا عاجلا لمنع تلك الأعمال ولمحاسبة من منع المتظاهرين والسماح لهم بالدخول الى بغداد لاكمال تظاهراتهم السلمية للتعبير عن مطالبهم والاستماع اليها لكون الحكومة هي الجهة المعنية بتحقيق المطالب وحل المشاكل والمعرقلات  التي تواجه ابناء شعبنا من مختلف الشرائح”.

ودعا النائلي الحكومة الى “الاستماع لابنائها وخصوصا الشرائح التي قدمت تضحيات من اجل هذا الوطن ومازالت تقدم التضحيات في سواتر الجهاد وان لاتضع الحواجز بينهما وتصل الامور لعواقب لايحمد عقباها ولايتحملها  وضعنا الراهن تحت الظروف الصعبة التي نواجهها من تحديات صحية واقتصادية وامنية “

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