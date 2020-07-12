نائب عن نينوى: تحالف القوى جاء بنجم الجبوري لتقاسم المناصب.. القاعدة شريكة للحكومة!

انتقد النائب عن محافظ نينوى عبد الرحيم الشمري، أداء المحافظ الحالي نجم الجبوري، وفيما اشار إلى أن تحالف القوى جاء بالجبوري من اجل تقاسم المناصب، كشف عن وجود عناصر بتنظيم القاعدة يعملون بصفة شركاء الحكومة المحلية.

وقال الشمري في تصريحات متلفزة ، إن “تحالف القوى جاء بمحافظ نينوى الحالي نجم الجبوري من اجل تقاسم المناصب في المحافظة”، مبينا أنه “كان من الأفضل بقاء الجبوري في منصبه السابق كقائد لعمليات نينوى”.

وأضاف، أن “الجبوري كان سيكتسح الأصوات في الانتخابات في حال لم يقبل بمنصب المحافظ”، مشيرا إلى أن “المحافظ الحالي سوف لن يحصل على اكثر من 1000 صوت بالانتخابات المقبلة”.

ولفت الشمري الى عودة تهديدات داعش الى محافظة نينوى، مبينا أن “ داعش يقوم حاليا بتهديد بعض الموظفين، فضلا عن وجود عنصر بتنظيم القاعدة يعمل شريكا للحكومة المحلية”.