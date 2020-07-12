القبض على متهم بتزوير هويات بصفة إعلامي وسط بغداد

أعلنت مديرية الشرطة في محافظة بغداد، الاحد، عن القاء القبض على متهعم يقوم بتزوير هويات تحمل صحة "إعلامي" وسط العاصمة.

وقال مدير علاقات واعلام المديرية الرائد عزيز ناصر في بيان ، "بناءً على توجيهات وكيل الوزارة لشؤون الشرطة وباشراف مباشر من قائد شرطة بغداد وخلال متابعة قاطع المسؤولية وبالتحديد شارع المتنبي القى فوج طوارىء بغداد الثاني القبض على متهم يعمل في احد الصحف ويقوم بتزوير باجات صحافة".

وأضاف ناصر، أن "المتهم مطلوب وفق المادة ٢٩٢/٢٩٨"، مؤكدا بالقول "تم تسليمه اصوليا الى مكتب اجرام باب الشيخ لاجراء اللازم بحقه وفق القانون".