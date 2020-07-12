العامري: يجب اتخاذ اجراءات سريعة لبسط سيطرة الدولة على المستشفيات

اكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري، الاحد، على ضرورة اتخاذ اجراءات سريعة لبسط سيطرة الدولة على المستشفيات، فضلا عن توفير المستلزمات الطبية اللازمة وانقاذ حياة المواطنين المهددة بالموت في ذي قار.

وقال العامري في بيان ، "يجب على الحكومة توفير المستلزمات الطبية اللازمة خصوصاً الاوكسجين وانقاذ حياة المواطنين المهددة بالموت في محافظة ذي قار".

واضاف، "كما ويجب اتخاذ اجراءات حقيقة وسريعة لبسط سيطرة الدولة على المستشفيات وتأمين الحماية اللازمة لمجاهدي الجيش الابيض من الاطباء وكافة الكوادر الطبية المخلصة".