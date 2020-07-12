إحراق 3 شاحنات تحمل معدات للقوات الأميركية في العراق

افاد مصدر صحفي مجموعة مسلحة احرقت 3 شحنات كانت تنقل معدات لوجستية لأحد المواقع الأميركية في العراق، مضيفة أن الطيران الحربي يحوم فوق موقع الهجوم.

وقال المصدر أن مسلحين استهدفوا 3 شاحنات تحمل معدات لوجستية للقوات الأميركية بين السماوة والديوانية جنوب العراق، مساء يوم السبت.

واضاف إن شاحنات المعدات الأميركية التي تم استهدافها في منطقة النجمي، انطلقت من البصرة، وكانت متجهة لنقل حاويات لأحد المواقع الأميركية تحمل بضائع ودعم امريكي ومن ضمنها همر عسكري وعجلات خفيفة تابعة للامريكان"

واوضح المصدر أن المسلحين أجبروا الناقلات على التوقف، وأنزلوا السائقين العراقيين منها قبل إحراقها، فيما تبعَ العملية تحليق طيران حربي فوق منطقة الهجوم.