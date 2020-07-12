متظاهرون في الجبايش وسوق الشيوخ يطالبون بتحسين الكهرباء والواقع الخدمي

تظاهر المئات من اهالي سوق الشيوخ والجبايش مساء اليوم امام محطة الكهرباء وسط القضاء للمطالبة بتحسين واقع التيار الكهربائي.

وقال مصدر صحفي ان المئات من اهالي سوق الشيوخ تجمعوا في تظاهرة امام محطة كهرباء في حي الشهداء للمطالبة بتحسين واقع التيار الكهربائي.

واشار الى ان الخط الكهربائي المجهز لقضاء سوق الشيوخ قد تعرض للاطفاء ظهر اليوم بعد اطفاء شبه تام تعرضت له الشبكة الكهربائية في محافظتي البصرة وميسان.