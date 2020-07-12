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الفتح يدعو الحكومة للاسراع بتقديم شكوى رسمية للأمم المتحدة بشأن اغتيال المهندس


دعا تحالف الفتح، السبت، الحكومة الى الإسراع بتقديم شكوى رسمية للأمم المتحدة بشأن اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي سابقا ابو مهدي المهندس.

وقال التحالف في بيان، "تابع التحالف مايدور في اروقة الأمم المتحدة بإدانة مجلس حقوق الإنسان للولايات المتحدة لاستخدامها الطائرات المسيرة في اغتيال الشهيد قاسم سليماني، ويعد ذلك تطورا إيجابيا، آملا   من الأمم المتحدة اتخاذ مواقفها اكثر شجاعة في وضع حد للتمادي الامريكي في انتهاك سيادة الدول وتنفيذ عمليات عدوانية متكررة".

ودعا التحالف، الحكومة العراقية لـ "الاسراع في التقدم بشكوى رسمية للأمم المتحدة، معززة بالادلة تطالب فيها بإدانة قيام الولايات المتحدة باغتيال الشهيد أبو مهدي المهندس وشخصيات عراقية أخرى بطائرات مسيرة، وانتهاكها السيادة الوطنية العراقية".

كما يدعو التحالف، بحسب البيان، مجلس النواب الى "تشكيل لجنة تنبثق من لجنتي العلاقات الخارجية والعدل لمتابعة الإجراءات الحكومية والشكوى في أروقة الأمم المتحدة"، محملا، الحكومة "مسؤولية أي تفريط بالدماء العراقية الزكية التي كان لها فضل الدفاع عن السيادة والحاق الهزيمة بأعداء الوطن".

 

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الفتح يدعو الحكومة للاسراع بتقديم شكوى رسمية للأمم المتحدة بشأن اغتيال المهندس
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