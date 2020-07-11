نائب عن ذي قار يكشف عن سيطرة “جهات” على توزيع قناني الاوكسجين

كشف النائب عن محافظة ذي قار ستار الجابري ، السبت ، عن وجود جهات مسيطرة بشكل تام على توزيع قناني الاوكسجين داخل المحافظة.

وقال الجابري في تصريح صحفي إن “مستشفى الحسين التعليمي خارج عن سيطرة إدارة المشفى”، مبينا أن “تردي الاوضاع الصحية داخل ذي قار سببها أزمة الأوكسجين نتيجة الفوضى الإدارية”.

وأضاف، أن “عدم إمكانية ضبط إيقاع المنظومة الإدارية وسيطرة جهات لانعلم بها يتحكمون بتوزيع قناني الاوكسجين كيف ما يشاؤون دون محاسبة”.

ولفت الجابري إلى أن “هناك مناشدات بتشكيل خلية أزمة تدار من قبل وزير الصحة والصناعة والداخلية داخل المحافظة للإشراف بشكل مباشر للتخلص من الفوضى الإدارية وإبعاد المقصرين”.