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قيادي تركماني: اتفاق الكاظمي على إعادة البيشمركة لكركوك ينذر بالخطر


اكد القيادي فوزي اكرم ترزي , السبت , ان اتفاق الكاظمي مع كردستان على إعادة قوات البيشمركة والاسايش الى كركوك ينذر بالقلق, مبينا ان أي اتفاق امني يجري بين المركز والاقليم في حال غياب التركمان والعرب مرفوض وباطل وسنواجهه بكل الوسائل التي كفلها الدستور.

وقال ترزي في تصريح صحفي إن “الاتفاق بين المركز والاقليم بإعادة البيشمركة والاسايش للإقليم ولدت قلقا وارباكا وخلق حساسية لدى التركمان والعرب” ,

مبينا ان “أي غياب لاي اتفاقية بين المركز والاقليم مرفوضة وباطلة وسنواجهه بكل الوسائل التي كفلها الدستور” .

وأضاف ان “محافظة كركوك تنعمت بالامن والاستقرار بعد خروج البيشمركه والاسيايش واختفت مظاهر عمليات الاختطاف والاغتيالات”.

وأشار ترزي إلى ان “إعادة ضباط الاسايش وعودة البيشمركة مخالف للدستور لكون البيشمركة دستوريا هي حرس للإقليم ولايجوز لها التواجد في أي مناطق خارج الإقليم” .

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