الصحة النيابية تنفي اصابة احد اعضائها بفيروس كورونا

نفت لجنة الصحة النيابية، السبت، الأنباء التي أفادت بإصابة عضو اللجنة عبد الحسين الموسوي بفيروس كورونا.

وقالت اللجنة في بيان ، "تناقلت بعض وسائل الإعلام خبراً مفاده إصابة عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية الدكتور عبد الحسين الموسوي ب‍فيروس كورونا".

واضافت، "هنا تَوَد لجنة الصحة والبيئة نفي هذا الخبر جملةً وتفصيلا، وتشير الى ان النائب يمارس لغاية اليوم متابعاته مع زملائه في اللجنة بمهامهم في متابعة تطورات انتشار الوباء وآليات مواجهته".