القبض على ١١ إرهابيا في نينوى

أعلنت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، السبت، عن إلقاء القبض على ١١إرهابيا بمناطق متفرقة من محافظة نينوى مطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية.

وذكرت الوكالة في بيان، ان "اثنين من الإرهابيين عملا في ما يسمى المعسكرات العامة، وآخر في ما يسمى المعهد الشرعي والمكنى ابو هدير والمكنى ابو رقية عمل بما يسمى فرقة عين جالوت والمكنى ابو رحيل عمل حارس بما يسمى المنظومة، فيما عمل أحدهم بما يسمى مركز الولاية الجند، وآخر في ولاية نينوى".

وأضافت أن "ثلاثة منهم عملوا بما يسمى ولاية دجلة، والحويجة، وحمام العليل ومن خلال التحقيقات الأولية معهم اعترفوا بأنتمائهم للعصابات الإجرامية والمبايعة لهم ولديه عدة عمليات ضد القوات الأمنية، وابتزاز، وتهجير، وقتل المواطنيين خلال سيطرة العصابات الإرهابية على المحافظة آنذاك، ليتم تدوين أقوالهم وإحالتهم للقضاء لإكمال أوراقهم التحقيقية".