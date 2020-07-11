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محافظ واسط يدعو الكاظمي لإرسال فوج من الجيش لحماية منفذ زرباطية


دعا محافظ واسط محمد جميل المياحي، السبت، القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي إلى إرسال فوج من الجيش للسيطرة وحماية منفذ زرباطية الحدودي.

وقال المياحي في بيان إن "المطالبة جاءت لحماية المنفذ لحين استقرار الأوضاع العامة في البلاد، بسبب الظروف الأمنية وعدم الاستقرار الذي يمر به بلدنا العزيز بصورة عامة ومحافظة واسط بصورة خاصة، وللأهمية الكبيرة في السيطرة على المنافذ الحدودية لا سيما منفذ زرباطية الذي يعتبر من أهم المنافذ للتبادل التجاري والمسافرين، مع إعادة افتتاحه بشكل جزئي ومنعا لأي انفلات وتجاوز على القانون لاسيما ان المنفذ شهد كثيرا من الحالات غير المنضبطة".

وأضاف أن "موقع المنفذ الاستراتيجي، يستدعي معالجة بعض المشاكل والتداعيات التي تحدث فيه خصوصا بعد الفترة الطويلة من اغلاقه وتوقف الايرادات المحلية للمحافظة التي تسعفنا في استكمال المشاريع والبنى التحتية وما يؤمنه من فرص عمل للمواطنين كما أن وجود قوة كبيرة من الجيش في المنفذ ومحيطه ستكون عامل اطمئنان لادارة وموظفي المنفذ من ناحية تأدية واجبهم دون ضغوط من هنا وهناك".

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محافظ واسط يدعو الكاظمي لإرسال فوج من الجيش لحماية منفذ زرباطية
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