الإعلام الأمني توجز نتائج عملية "أبطال العراق الرابعة"

أصدرت خلية الإعلام الأمني، السبت، بياناً تناولت فيه نتائج عملية "أبطال العراق الرابعة" منذ انطلاقها صباح اليوم وحتى الآن، مشيرةً إلى تدمير 15 وكراً وتفجير قنابر هناون وقتل ثلاثة إرهابيين.

وذكرت القيادة في بيان، انه "انطلقت صباح اليوم، عملية أبطال العراق بمرحلتها الرابعة، بحسب توجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، وبإشراف قيادة العمليات المشتركة".

واضافت ان "نتائج القطعات الامنية المشاركة في هذه العملية وحتى ساعة اعداد هذا البيان كانت كما يلي..

تمكنت فرقة الرد السريع ضمن محورها من تفجير عبوة ناسفة، وتدمير ٥ أوكار والقاء القبض على مشتبه به وبحوزته بندقية نوع كلاشنيكوف".

واوضحت القيادة، ان "القوات في محور قيادة القوات البرية تمكنت من تدمير ٣ أوكار وضبط ٣ دراجات".

واشارت الى انه "في محور الحشد الشعبي تمكنت القوات الأمنية من تدمير ٦ أوكار وتفجير عبوتين ناسفتين وتفجير ١٦ قنبرة هاون وقتل ٣ إرهابيين".