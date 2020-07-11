الحشد يقتل ثلاثة دواعش يتحصنون بمضافة في زور نهر ديالى

قتل اللواء 23 بالحشد الشعبي، السبت، ثلاثة عناصر بتنظيم “ داعش” الاجرامي كانوا يتحصنون بمضافة في زور نهر ديالى.

وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي أن “قوة من اللواء 23 بالحشد الشعبي دمرت مضافة في زور نهر ديالى وقتلت ثلاثة دواعش كانوا يتحصنون بها”.

وكانت هيئة الحشد الشعبي أعلنت انطلاق عمليات أبطال العراق _ نصر السيادة الرابعة لتفتيش وتطهير شمال ديالى وصولا الى حوض بحيرة حمرين والمناطق الفاصلة بين القوات الاتحادية وقوات البيشمركة.