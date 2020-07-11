العراق يسجل 2734 اصابة بكورونا وشفاء 1699 مصاباً

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، السبت، عن تسجيل 2734 اصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق، فيما أكدت تماثل 1699 حالة للشفاء.

وذكرت الوزارة في بيان انه "تم فحص ( 10377) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 671478 )".

وأضافت أن "مختبرات الوزارة سجّلت هذا اليوم، ( 2734) إصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة 397

بغداد / الكرخ 423

مدينة الطب 168

النجف الأشرف 180

السليمانية 131

أربيل 70

دهوك 10

كربلاء 121

كركوك 138

ديالى 67

واسط 139

البصرة 121

ميسان 88

بابل 195

الديوانية 60

ذي قار 236

الأنبار 6

المثنى 14

نينوى 22

صلاح الدين 148

وأوضحت الوزارة، أن "حالات الشفاء بلغت 1699 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة 308

بغداد الكرخ 233

مدينة الطب 6

النجف 84

السليمانية 13

أربيل 124

دهوك 2

كربلاء 96

كركوك 26

ديالى 94

واسط 20

البصرة 127

ميسان 161

بابل 35

الديوانية 132

ذي قار 130

الأنبار 41

المثنى 53

نينوى 14

وأكدت أن "الوفيات بلغت 95 حالة وكما يلي :

بغداد الرصافة 19

بغداد الكرخ 6

مدينة الطب 7

النجف 1

السليمانية 9

اربيل 2

كربلاء 2

كركوك 7

ديالى 1

واسط 2

البصرة 11

ميسان 8

بابل 3

الديوانية 3

ذي قار 9

الأنبار 2

المثنى 2

صلاح الدين 1

وتابعت، أن "مجموع الإصابات بلغ 75194، ومجموع حالات الشفاء 43079، ومجموع الراقدين الكلي29060، والراقدين في العناية المركزة 400، أما مجموع الوفيات بلغ 3055".