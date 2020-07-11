استشهاد واصابة 5 من مقاتلي الحشد الشعبي بانفجار عبوة شمال شرق ديالى

أفاد القيادي في الحشد الشعبي علي الحسيني، السبت، باستشهاد واصابة 5 من مقاتلي الحشد الشعبي بانفجار عبوة ناسفة شمال شرق ديالى.

وقال الحسيني في حديث صحفي ان “قوة من لواء 16 في الحشد الشعبي تعرضت احدى دورياتها القتالية الى انفجار عبوة ناسفة في اطراف ناحية قره تبه(90كم شمال شرق بعقوبة) ما اسفر عن استشهاد 3 واصابة 2 من القوة”.

وأضاف، ان “القوة شاركت في عملية ابطال العراق الرابعة لتعقب داعش الارهابي في الحدود الفاصلة بين ديالى وصلاح الدين من جهة سليمان بيك وناحية العظيم وصولا الى بادية قره تبه”، مؤكدا بان “القوة مستمرة في تعقب الاهداف المرسومة لها”.

وكان الحشد الشعبي شارك بفعالية في عملية ابطال العراق الرابعة من خلال محاورة عدة لانهاء خطر داعش الإرهابي