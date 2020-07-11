النائب عامر الفايز : السفارة الأمريكية تمادت كثيرا وصمت الكاظمي استفزاز للشعب العراقي

حذر النائب عن تحالف الفتح عامر الفايز، السبت، من أن السفارة الأمريكية في بغداد تمادت كثيرا في الآونة الأخيرة، داعيا الحكومة الى بيان موقفها ازاء الانتهاكات السافرة للسيادة العراقية .

وقال الفايز في حديث صحفي إن “حكومة مصطفى الكاظمي مطالبة أن توضح للبرلمان سبب سكوتها عن الخروقات الأمريكية في العراق”،

مبينا أن “السفارة الامريكية تمادت كثيرا وينبغي على الحكومة عدم السكوت والابتعاد عن البيانات الخجولة”.

وطالب رئاسة مجلس النواب ب”عقد جلسة نيابية لمناقشة حماية السيادة الوطنية من التدخل الأمريكي والتركي”، معتبرا أن “صمت الحكومة العراقية ازاء قيام السفارة الأمريكية بتجربة منظومة باتريوت بأنه أمر مستفز للشعب العراقي”.