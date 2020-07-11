رئيس كتلة نيابية: ايام قليلة وسنصف الكاظمي بـ “الفاشل”

اعتبر رئيس كتلة بيارق الخير النيابية النائب محمد الخالدي، السبت، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سيعد ضمن قائمة الرؤساء الفاشلين في غضون أيام قليلة.

وقال الخالدي في حديث صحفي “اننا نتوقع استمرار الفشل الحكومي خلال المدة المقبلة وبالتالي سنشهد في غضون أيام قليلة انطلاق مصطلح (الفاشل) على رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي”.

وأضاف، أن “وزارة الصحة في الحكومة الحالية لم تقم بدورها حتى الان وهذا يحسب على الرئيس مصطفى الكاظمي وكابينته”.

وحملت لجنة الصحة البرلمانية، الخميس، حكومة الكاظمي مسؤولية فشلها في التصدي لجائحة كورونا، مشيرة الى جود اشخاص متنفذين في وزارة الصحة يقومون بإصدار قرارات خاطئة محذرة بالقول “ العراق في وضع لايحسد عليه وإصابات الوباء بتصاعد مستمر”.