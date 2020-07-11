بسبب "خفض حصة القضاء من الطاقة".. سوق الشيوخ يعلن مقاضاة وزارة الكهرباء

أعلن قضاء سوق الشيوخ في محافظة ذي قار، السبت، عن اقامة دعوة قضائية ضد وزارة الكهرباء بسبب خفض حصة القضاء الذي يعاني من كثافة سكانية.

وقال قائمقام سوق الشيوخ حسين فرج في بيان إن "قضاء سوق الشيوخ قرر رفع دعوة قضائية وزارة الكهرباء بسبب خفض حصة القضاء الذي يعاني من كثافة سكانية وارتفاع معدل الوفيات والاصابات بسب الجائحة".

وأوضح فرج، "القضاء يعاني من إهمال الصحة والكهرباء"، لافتا الى انه "شرع بإقامة دعوة قضائية ضد الوزارة".