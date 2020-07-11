الكهرباء تعلن تعرض منظومة الطاقة جنوب البلاد إلى إطفاء تام

أعلنت وزارة الكهرباء، السبت، تعرض منظومة الطاقة جنوب البلاد إلى إطفاء تام، مشيرة الى أن السبب يعود الى حدوث انخفاض مستويات الجهد في محافظة البصرة.

وقالت الوزارة في بيان إن "سبب انطفاء خطوط بعض المحافظات الجنوبية (البصرة وميسان) عدا المحطات المتغذية من الجانب الإيراني يعود حدوث انخفاض مستويات الجهد في محافظة البصرة مما ادى الى انفصال خط ( عمارة 400 - واسط 400 ) من الجهتين و انفصال خط ( رميلة الاستثمارية - ناصرية الحرارية ) من جهة الرميلة الاستثمارية".

وتابعت، أن "على الفور باشرت الملاكات الهندسية والفنية في الوزارة بمعالجة الخلل الطاريءوإعادة الخطوط ومحطات التوليد للعمل وتغذية محافظتي البصرة وميسان بالتيار الكهربائي، وعليه تهيب الوزارة بالمواطنين الكرام بالوقت الذي لا تدخر فيه الوزارة جهد لتقديم خدمة مرضية تناشدهم مراعاة تداعيات الأزمة المالية والصحية وظروف الوباء وحظر التجوال وقلة الامكانيات التي تعمل بها ملاكاتنا لخدمتهم".