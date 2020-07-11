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نائب يدعو الى انهاء احتكار شركات الهاتف وفتح الابواب لاخرى متطورة


دعا عضو لجنة الاعلام والاتصالات في مجلس النواب رابون معروف، الى انهاء احتكار شركات الهاتف وفتح الابواب لاخرى متطورة.

وقال معروف في بيان ان "الشركات العاملة حاليا في البلد احتكرت السوق على مدى ١٦ عاما دون أن تقدم خدمات متطورة او انترنت عالي الجودة للمواطنين"،

مؤكدا "ضرورة فتح الابواب لشركات أخرى يمكن أن تقدم للعراق خدمات اشبه لما موجود في العالم". واضاف ان "الشركات العاملة حاليا تتميز بارتفاع أسعار الخدمات السيئة التي تقدمها، سواء كان بالاتصال او الانترنت، في حين ترى الكثير من الدول ومنها اوروبا تتميز بتقليل أسعار الخدمات المقدمة للمواطنين عبر الهواتف النقالة.

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نائب يدعو الى انهاء احتكار شركات الهاتف وفتح الابواب لاخرى متطورة
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