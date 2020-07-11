الفتح بذكرى تحرير الموصل: نشدد على ضرورة تنفيذ قرار إنهاء تواجد القوات الاجنبية

اصدر تحالف الفتح، السبت، بيانا بشان ذكرى تحرير الموصل، فيما شدد على ضرورة تنفيذ قرار إنهاء تواجد القوات الاجنبية.

وقال التحالف في بيان "بكل اجلال وامتنان وتقدير نقف اليوم لأبناء شعبنا الغيارى، وفي طليعتهم قواتنا الامنية وحشدنا الشعبي والعشائري والبشيمركة، مهنئين بالذكرى الثالثة لتحرير الموصل، وبملاحم التضحية والبطولة التى سطروها، وروح الإيثار التي جسدها شعبنا بمختلف طوائفه في دعم قواته، وايواء النازحين، مستهديا بفتوى المرجعية العليا التي كان لها الدور الأول في قلب توازنات القوى، وتوحيد صفوف شعبنا، وشحذ الهمم بروح التضحية والفداء".

واضاف "كما نقف إجلالا لأرواح شهدائنا الابرار، وفي مقدمتهم قادة الانتصار الشهيدين ابو مهدي المهندس وقاسم سليماني، ولكل الجرحى وعوائلهم، ونهنئهم بالنصر الذي كان لدمائهم وتضحياتهم الفضل بعد الله في تحقيقه"، مبينا "اننا ننتهز المناسبة لنؤكد أن الحفاظ على النصر لن يكون إلا بنصر موازي على صعيد الاستقرار السياسي والنهوض الاقتصادي والاصلاح الشامل لكل جوانب الحياة العراقية، وهي مسؤولية تتحملها جميع القوى الوطنية، التي نتطلع لتعاونها، وتجاوز آفاق المصالح الفئوية الى أفق المصلحة الوطنية العليا التي تتحق فيها آمال شعبنا، وسيما شبابنا الذين مازالوا يرابطون في ساحات الاحتجاجات".

واكد انه "في الوقت الذي نشكر كل من وقف مع بلدنا في معركته ضد قوى الشر والإرهاب، فإن نشدد على الحكومة والبرلمان بضرورة المضي بتنفيذ قرار إنهاء تواجد القوات الاجنبية بكل مسمياتها، باعتبار ذلك أساس حفظ السيادة الوطنية، وصون دماء الشهداء".