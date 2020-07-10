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القبض على اربعة متهمين وضبط صهاريج للنفط معدة للتهريب في كركوك


أعلنت مديرية شرطة الطاقة، الجمعة، عن إلقاء القبض على اربعة متهمين وضبط صهاريج للنفط معدة للتهريب في محافظة كركوك.

وذكرت المديرية في بيان ، ان "عناصر شعبة سيطرات مديرية شرطة نفط الشمال تمكنوا وبجهود كبيرة من ضبط كمية كبيرة من النفط المعد للتهريب بعد إلقاء القبض على المتهمين مع عجلاتهم في سيطرة شرطة النفط (كركوك //أربيل) قادمين من محافظة أربيل باتجاه العاصمة بغداد".

وأضافت، أن" العجلات محورة بطريقة فنية لإخفاء المنتوج حيث تم ضبط 118 خزان بلاستيكي سعة 1000 لتر للخزان الواحد ما يعادل الكمية المضبوطة 118 الف لتر منتوج نفطي".

وأوضحت المديرية، أنه "تم ايداع المتهمين مع عجلاتهم في مراكز شرطة النفط المختصة لعرضهم على القضاء ومحاسبتهم وفق قانون تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008".

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