الأخبار

المجلس الأعلى بذكرى تحرير الموصل: المرجعية هي من أذكت روح الأقدام والتضحية بنفوس العراقيين


هنأ المجلس الأعلى الاسلامي العراقي، الجمعة، بذكرى تحرير مدينة الموصل، فيما أكد ان المرجعية هي من أذكت روح الأقدام والتضحية بنفوس العراقيين.

وذكر المجلس في بيان ، انه "بفخر واعتزاز يحتفي شعبنا بذكرى تحرير الموصل، ونقف جميعا بكل إجلال لدماء الشهداء الزكية التي قدمها أبناء شعبنا بمختلف قومياتهم واديانهم ومذاهبهم، وللملاحم البطولية التي سطرتها قواتنا الامنية بمختلف صنوفها وحشدنا الشعبي المبارك، وللمواقف الشعبية العظيمة، سيما المواكب الحسينية، التي جسدت روح المواطنة الحقيقية، والانتماء العميق لكل الوطن، وللقيم الانسانية النبيلة".

وأضاف أنه "عندما نحتفي بالنصر فإننا نقف طويلا بامتناننا لصانع النصر الأول مرجعيتنا الرشيدة، التي كانت فتواها الجهادية الشجاعة هي المحور الأساس لوحدة شعبنا بكل اطيافه، وهي من أذكت روح الأقدام والتضحية في نفوس العراقيين، وقلب كل رهانات الأعداء الى هزيمة نكراء وقف العالم مذهولا أمامها"

وأوضح المجلس، أن "اعتزازنا بذكرى تحرير الموصل إنما هو اعتزاز باستعادة سيادتنا الوطنية، التي تمثل الثابت الوطني الأول الذي لايمكن التفريط به تحت أي ظرف كان، ومهما كلفنا من تضحيات.. كما أنه اعتزاز وفخر بإرادتنا العراقية الحرة، وبطولات أبنائنا، التي كان لها شرف التحرير، ودحر قوى الإرهاب والشر في معركة وجود قل نظيرها في التاريخ".

وبين، :"إننا إذ نثمن مواقف كل الدول التي وقفت معنا، وفي طليعتها الجمهورية الاسلامية، نؤكد للعالم اجمع أن العراق خرج من معركته مع داعش وحواضنها وصناعها، أقوى من أي وقت مضى، وأشد اصرارا على إعادة بناء نفسه ومستقبل اجياله، وتصحيح كل المسارات الخاطئة التي مرت بها تجربته السياسية بعد إسقاط نظام البعث المقيت".

ودعا المجلس، الحكومة والقوى السياسية، إلى "تجاوز أي اعتبارات ومصالح خاصة، ورص الصفوف لمواجهة التحديات المختلفة، وإزالة آثار الحرب من دمار، ومعاناة النازحين، وتعزيز السلم الاجتماعي، وتنفيذ إصلاحات حقيقية، والتهيئة لانتخابات مبكرة وفقا لتوجيهات المرجعية الرشيدة، وبما يلبي طموح شعبنا وشبابنا الذين مازالوا ينتظرون جني ثمار تظاهراتهم وتضحياتهم".

وتابع، :"نستذكر اليوم قادة الانتصار الشهيد أبو مهدي المهندس والشهيد قاسم سليماني اللذان تم اغتيالهما ظلما وعدوانا بأيدي قوى الاستكبار والغطرسة العالمية، وندعو الله أن يتغمد ارواحهم وبقية الشهداء في فسيح جناته، وسيبقى التاريخ يخلد أدوارهم البطولية في صناعة أعظم نصر في القرن الواحد والعشرين".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
المجلس الأعلى بذكرى تحرير الموصل: المرجعية هي من أذكت روح الأقدام والتضحية بنفوس العراقيين
اية الله السيد المدرسي يدعو الى وضع خطة شاملة لمواجهة الأزمة الإقتصادية
"السلامة أهم من الامتحانات".. الصحة النيابية تقدم مقترحاً يتعلق بطلبة السادس الإعدادي
النزاهة النيابية: تكليف الحارس بحل أزمة الكهرباء إعلان مسبق بأن لا حل لها
النجف تعلن تحويل مدينة الصدر الطبية الى مركز عزل لمصابي كورونا
مصدر يكشف ان الكاظمي والخويلدي كانا وراء تمديد عقود شركات الهاتف النقال
عن تجديد عقود شركات الهاتف النقال.. نائب يطالب الكاظمي باقالة المعنيين بهيئة الاعلام
بذكرى تحرير الموصل.. العمليات المشتركة: كان بوابة النصر العسكري الكامل على خرافة داعش
وزير الصحة : سنفتتح معرض بغداد و11 قاعة بملعب الشعب للحجر الصحي
الشيخ جلال الدين الصغير : من يريد تامين الرواتب كيف يجدد عقد الاتصالات؟ ومن يريد الثأر للشهداء كيف يستقبل قاتلهم؟
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3225.81
يورو 1351.35
الجنيه المصري 74.96
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 328.95
ريال سعودي 319.49
ليرة سورية 2.34
دولار امريكي 1204.82
ريال يمني 4.79
التعليقات
مهيمن سامي العيبي : السلام عليكم كنت سابقن في لواء علي اكبر تحت قيادة لواء عبد الكريم الحسناوي في بيجي معارك ...
الموضوع :
تشكيل لواء علي الأكبر والبطولات التي سطرها ضد كيان “داعش” التكفيري
جاسب علي : وهناك سفارات تحوي على عدد من ازلام السابقين واتباع صدام كانوا يخدمون في المخابرات مثل المخضرم علي ...
الموضوع :
طلب برلماني بغلق السفارات والبعثات للدول التي ليس لديها تمثيل دبلوماسي في العراق
قاسم محمد : المحافظات المسموح بها التظاهر والتخريب هي محافظات الوسط والجنوب اما غيرذلك فغير مسموح به ذلك قرار السفارة ...
الموضوع :
كيف أتفق متظاهرون على إقالة 9 محافظين من بغداد الى البصرة؟!  
قاسم محمد : الى السيد الكاتب المحترم مصطفى الكاظمي ليس من اهالي الكاظمية هو بالاصل من الناصرية مع احترامنا لكل ...
الموضوع :
إصبع على الجرح ـ ماذا يحصل ايها الكاظمي ..  
زيد مغير : استاذي الكريم مع اجمل تحياتي اليك وانا اقرأ مقالك الرائع مررت بالقائمة العراقية واتذكر موقف اياد علاوي ...
الموضوع :
عبيد صدام حقراء وأراذل القسمين الاول والثاني  
ضياء عبد الرضا طاهر : هذه المفاوضات هي لتثبيت العدوا الامريكي وحلفائه وهي نوع من انواع الخداع الذي يمارسه هذا العدوا المجرم ...
الموضوع :
المفاوضات الامريكية العراقية ملاحظات وحقائق  
عبدالله : خوش مقال👏 ...
الموضوع :
إغتيال الذاكرة الشيعية ..في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,,بارك الله فيك سيدنا المحترم ,,عن رسول الله صلوات الله عليه واله ...
الموضوع :
الشاهد الشهيد
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم نسألك ونتوسل اليك بحق الرسول ابو القاسم محمد والله الاطهار المطهرين ان تصلي على محمد وال ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني يوجه رسالة الى العراقيين بعد تزايد اعداد المصابين بكورونا
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,اللهم صل وسلم على الرسول الاعظم ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
فتح جديد لايران!!  هسه ينجلط المضغوطين  
فيسبوك