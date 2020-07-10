وزير الصحة : سنفتتح معرض بغداد و11 قاعة بملعب الشعب للحجر الصحي

أعلن وزير الصحة حسن التميمي، الجمعة، عن افتتاح معرض بغداد الدولي و11 قاعة بملعب الشعب للحجر الصحي الأسبوع الحالي.

وقال التميمي في حديث صحفي على هامش مؤتمره الصحفي في الديوانية، "ستفتتح الوزارة خلال هذا الاسبوع معرض بغداد الدولي، بالاضافة الى ١١ قاعة مقدمة من وزارة الشباب والرياضة في ملعب الشعب للحجر الصحي".

واضاف، أن "بعض الاقسام الداخلية للجامعات تم تجهيزها وسنستعين بها خلال الأيام القادمة في حال استمرت الاعداد بالتزايد".