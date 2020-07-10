الصحة تعلن الموقف الوبائي اليومي في العراق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 2848 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد، و1878 حالة شفاء، بالإضافة إلى 78 وفاة في عموم العراق خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان، إنه "تم فحص ( 12054) نموذجاً في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (661090)".

وأضافت الوزارة، أن "مختبراتها سجلت هذا اليوم ( 2848) اإصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة 458

بغداد / الكرخ 422

مدينة الطب 97

النجف الأشرف 194

السليمانية 189

أربيل 106

دهوك 3

كربلاء 80

كركوك 152

ديالى 91

واسط 496

البصرة 122

ميسان 76

بابل 91

الديوانية 91

ذي قار 78

الأنبار 9

المثنى 45

نينوى 23

صلاح الدين 25".

وأشارت إلى "شفاء: 1878 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة 306

بغداد الكرخ 218

مدينة الطب 8

النجف 72

السليمانية 10

أربيل 54

كربلاء 114

كركوك 103

ديالى 90

واسط 152

البصرة 99

ميسان 211

بابل 64

الديوانية 85

ذي قار 95

الأنبار 24

المثنى 132

نينوى 25

صلاح الدين 16 ".

وتابعت، أنه تم تسجيل "78 حالة وفاة وكما يلي :

بغداد الرصافة 9

بغداد الكرخ 7

مدينة الطب 3

السليمانية 8

اربيل 4

كربلاء 3

كركوك 6

واسط 2

البصرة 9

ميسان 3

بابل 1

الديوانية 5

ذي قار 12

الأنبار 1

نينوى 3

المثنى 1

صلاح الدين 1 ".

ولفتت وزارة الصحة، إلى أن "مجموع الإصابات بفايروس كورونا في العراق: 72460، ومجموع حالات الشفاء : 41380، والراقدين الكلي: 28120، والراقدين في العناية المركزة: 404، ومجموع الوفيات: 2960".