الصحة تعلن الموقف الوبائي اليومي في العراق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 2848 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد، و1878 حالة شفاء، بالإضافة إلى 78 وفاة في عموم العراق خلال الـ24 ساعة الماضية.
وقالت الوزارة في بيان، إنه "تم فحص ( 12054) نموذجاً في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (661090)".
وأضافت الوزارة، أن "مختبراتها سجلت هذا اليوم ( 2848) اإصابة في العراق موزعة كالتالي:
بغداد / الرصافة 458
بغداد / الكرخ 422
مدينة الطب 97
النجف الأشرف 194
السليمانية 189
أربيل 106
دهوك 3
كربلاء 80
كركوك 152
ديالى 91
واسط 496
البصرة 122
ميسان 76
بابل 91
الديوانية 91
ذي قار 78
الأنبار 9
المثنى 45
نينوى 23
صلاح الدين 25".
وأشارت إلى "شفاء: 1878 حالة، وكما يلي:
بغداد الرصافة 306
بغداد الكرخ 218
مدينة الطب 8
النجف 72
السليمانية 10
أربيل 54
كربلاء 114
كركوك 103
ديالى 90
واسط 152
البصرة 99
ميسان 211
بابل 64
الديوانية 85
ذي قار 95
الأنبار 24
المثنى 132
نينوى 25
صلاح الدين 16 ".
وتابعت، أنه تم تسجيل "78 حالة وفاة وكما يلي :
بغداد الرصافة 9
بغداد الكرخ 7
مدينة الطب 3
السليمانية 8
اربيل 4
كربلاء 3
كركوك 6
واسط 2
البصرة 9
ميسان 3
بابل 1
الديوانية 5
ذي قار 12
الأنبار 1
نينوى 3
المثنى 1
صلاح الدين 1 ".
ولفتت وزارة الصحة، إلى أن "مجموع الإصابات بفايروس كورونا في العراق: 72460، ومجموع حالات الشفاء : 41380، والراقدين الكلي: 28120، والراقدين في العناية المركزة: 404، ومجموع الوفيات: 2960".
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