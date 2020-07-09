النائب حسن سالم يطالب القضاء العراقي باصدار مذكرة قبض بحق ترامب بسبب اغتياله قادة الانتصار

طالب النائب حسن سالم، الخميس، مجلس القضاء الأعلى بتحريك دعوى قضائية دولية ضد الرئيس دونالد ترامب نتيجة اغتياله قادة النصر، معبرا عن استغرابه عن صمت الحكومة بخصوص هذا الموضوع.

وقال سالم، في بيان إن “على القضاء العراقي أتخاذ الاجراءات القانونية و اصدار مذكرات قبض بحق المجرمين الارهابيين وعلى راسهم ترامب الذين ارتكبوا جريمة اغتيال قادة الانتصار الشهيد القائد ابو مهدي المهندس والشهيد القائد قاسم سليماني”.

وأضاف، ان “صمت الحكومة والقضاء على هذه الجريمة التي تمثل عمل ارهابي خطير وانتهاك للسيادة العراقية وانتهاك صارخ لحقوق الانسان أمر مستغرب خصوصا ان الجمهورية الاسلامية الايرانية قد اتخذت الاجراءات القانونية واصدار اوامر قبض بحق مرتكبي هذه الجريمة وخصوصا الشهيد القائد قاسم سليماني”.

وأعتبر أن “التزام الحكومة العراقية الصمت تجاه هذه الجريمة وخصوصا ان الشهيد ابو مهدي المهندس شخصية امنية قيادية عراقية وتم استهدافه داخل العراق باستهتار امريكي أر مؤسف”،

مؤكدا ان “هذا الصمت غير مبرر ويحمل علامات استفهام من حيث اين نتائج الشكوى لدى مجلس الامن الدولي ان وجدت وماهي اجراءات وزارة الخارجية تجاه هذه الجريمة وهذا الصمت يمثل الاستخفاف بدماء العراقيين ومخالفة صريحة للدستور”.