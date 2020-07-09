نائب يدعو الحكومة الى التحرك بشكل عاجل لتفعيل الاتفاق مع “سيمنز” وتحسين الكهرباء

دعا عضو لجنة النفط والطاقة النيابية صادق السليطي، الخميس، رئيس الوزراء الى التحرك سريعا لتفعيل العمل باتفاق سيمنز مع وزارة الكهرباء، مؤكدا آن النقص قد يتجاوز عشرة الاف ميكاواط السنوات المقبلة.

وقال السليطي في بيان إن “النقص بانتاج الطاقة الكهربائية يتجاوز ٨٠٠٠ ميكاواط وقد يصل إلى عشرة الاف ميكاواط خلال السنين القادمة”،

موضحا أنه “في ظل الازمة الاقتصادية وانخفاض اسعار النفط نرى من الضروري التحرك الجدي والسريع من الحكومة التنفيذية لتفعيل اتفاقً العراق مع شركة سيمنز الألمانية”.

وأشار الى أن الاتفاق يقوم على “إعمار قطاع الكهرباء والذي ابرم بموجبه عام ٢٠١٩ في عهد حكومة السيد عادل عبد المهدي فعقد بقيمة 14 مليار و650 مليون يورو ، والمقترح تنفيذه على مدى أربع سنوات لاضافة 11 ألف ميغا واط للمنظومة الوطنية مع تنفيذ شبكات النقل والتوزيع “.

وأضاف، أن “اهتمام رئيس الوزراء بهذا الملف الحيوي امر واجب ويتطلب الاسراع بتقديم كافة التسهيلات للمباشرة بمرحلة نصب وحدات سريعة النصب حسب ما ورد بالاتفاق وتطبيق المرحلة العاجلة والمتوسطة منه والسير بالخطة الطويلة المرسومة لاضافة ١١ الف ميكاواط خلال ٤ سنوات “، معتبرا أن “اي تأخير سيعود بالسلب على المواطن وينعكس على ساعات التجهيز”.