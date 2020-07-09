الاتحاد الوطني يغير رئيس كتلته في برلمان كردستان

قرر المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني الخميس، تحديد زياد جبار، رئيسا جديدا لكتلة الاتحاد الوطني في برلمان كوردستان، فيما من المقرر ان تجتمع الكتلة ليبدأ رئيسها الجديد مهامه.

ونقل موقع الاتحاد عن زياد جبار عضو برلمان كردستان، إن “المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني ابلغه بشكل رسمي بتحديده كرئيس لكتلة الاتحاد الوطني في برلمان كردستان”.

واضاف: ان “المكتب السياسي اصدر القرار في اجتماعه المنعقد في الاول من الشهر الحالي وارسل القرار الى برلمان كردستان”، لافتا الى انه “وليبدأ مهامه يجب على اعضاء الكتلة في البرلمان عقد اجتماع أولا”.

زياد جبار، والذي يقوم بمهام رئيس اللجنة المالية في برلمان كوردستان، اشار الى ان “اجتماع كتلة الاتحاد الوطني في برلمان كردستان سيحدد بقائه كرئيس للجنة من عدمه.”