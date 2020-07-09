تحرك لاستضافة الكاظمي في البرلمان

كشفت خلية الازمة النيابية،الخميس، عن تحرك لاستضافة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في البرلمان.

وقال الناطق الرسمي باسم الخلية فالح الزيادي في تصريح لوسائل اعلامية حكومية، ان "هناك توجها لبعض الكتل السياسية لاستضافة رئيس الوزراء في البرلمان لأجل ملف كورونا"،

لافتاً الى أن "اللجنة لديها مؤشرات عن تقديم الخدمة الصحية والعلاجية، وكذلك نسبة تلقي الخدمة من قبل المواطنين، وقد أبلغنا الحكومة بعدم رضا المواطنين عن الخدمة الصحية المقدمة".

وأضاف، أن "هناك دعوة لاستضافة وزير الصحة ايضا- من قبل اللجان المعنية، لاطلاعه مع رئيس الحكومة على الخطط وأسباب زيادة تفشي الوباء في الفترة الأخيرة، لاسيما أن هناك جهودا كبيرة تبذل من قبل جميع الكوادر الطبية والصحية".