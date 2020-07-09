اعتقال ثلاثة أشخاص يسرقون المجمعات السكنية جنوبي الفلوجة

أفاد مصدر أمني، الخميس، باعتقال ثلاثة من المتورطين بعمليات سرقة المجمعات السكنية في مناطق جنوبي مدينة الفلوجة .

وقال المصدر إن “قوة امنية تحرت على مجموعة مؤلفة من ثلاثة لصوص تقوم بعمليات سرقة للشقق السكنية في مجمع الاخاء وسط قضاء عامرية الصمود “.

وأضاف، أن “القوات الامنية تمكنت من اعتقال جميع المتورطين عبر الاستعانة بكاميرات المراقبة المنصوبة في تلك المنطقة”،

مبينا ان “المعتقلين نقلوا وسط اجراءات امنية مشددة الى احدى مراكز الاحتجاز الامني للتحقيق معهم ومعرفة المزيد من التفاصيل عن حالة السرقة التي حدثت للمرة الاولى في المجمع المذكور”.