مسؤول يعلن هلاك حقول الدواجن والبساتين واختناق الاهالي بسبب معمل سمنت كبيسه

اعلن مدير ناحية كبيسه بمحافظة الانبار خالد الكبيسي، الخميس، عن هلاك حقول الدواجن وبساتين النخيل واختناق اهالي الناحية بسبب معمل سمنت كبيسه.

وقال الكبيسي في حديث صحفي ان "ناحية كبيسة جنوب مدينة هيت ٧٠كم غرب الرمادي، منكوبه بسبب غبار معمل سمنت كبيسه".

واضاف الكبيسي، ان "ادارة الناحية سجلت حالات اختناق وتسمم بين الاهالي وهلاك سبعة حقول دواجن ونفوق ٧٠ الف طير فيها فضلا عن تضرر البساتين وتضرر الف و٧٠ نخلة فيها بسبب غبار معمل سمنت كبيسه".

وناشد الكبيسي الحكومة المحلية بـ"التدخل في الموضوع وانقاذ اهالي الناحية وحقول الدواجن والبساتين فيها من هذه الكارثة من خلال الضغط على صاحب المعمل بوضع فلاتر ومنع تسريب الغبار من المعمل".