وكالة الاستخبارات: ضبط صيدليات تبيع الأوكسجين بأسعار مرتفعة جدا في بغداد

اعلنت وكالة استخبارات وزارة الداخلية، الخميس، عن ضبط صيدليات تبيع الأوكسجين بأسعار مرتفعة في بغداد، فيما ضبطت ثلاث صيدليات في نينوى تبيع الأدوية للمواطنين بدون موافقات رسمية لممارسة المهنة.

وقالت الوكالة في بيان انه "استنادا لمناشدة بعض المواطنين بوجود بعض الصيدليات في بغداد أصحابها من ضعفاء النفوس مستغلين الوضع الصحي الذي يمر به بلدنا، ضبطت مفارز وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية اثنان من تلك الصيدليات وإلقاء القبض على مالكيها، حيث يقومان ببيع قناني الأوكسجين بمبلغ ٤٠٠ الف دينار لقنينة الأوكسجين الواحدة، والأخرى بمبلغ ٤٥٩ الف دينار".

واضافت انها "ضبطت ايضا ثلاث صيدليات في محافظة نينوى وإلقاء القبض على مالكيها يقومون ببيع الأدوية للمواطنين بدون موافقات رسمية لممارسة المهنة"،

مشيرة الى انه "تم ضبط المواد الطبية والأدوية بمحضر ضبط أصولي، وتوقيف المتهمين الملقى القبض عليهم وفق أحكام المادة ٥٠ صيدلية حسب قرار السيد قاضي التحقيق".