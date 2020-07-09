النزاهة تتابع قضية الصكوك المفقودة من تربية كربلاء

أعلنت هيئة النزاهة، الخميس، عن ضبط صكٍّ مفقودٍ من مديرية تربية كربلاء مُوقَّعٍ من قبل مُتَّهمةٍ تعمل في حسابات المديريَّة.

واوضحت دائرة التحقيقات بالهيئة ان "المتابعة المستمرة، لقضيَّة فقدان مجموعة صكوكٍ مُحرَّرةٍ في فرع أحد المصارف الحكوميَّة في المحافظة التي تعود لمديريَّة تربية كربلاء، أفضت إلى ضبط أحد هذه الصكوك بحوزة أحد المُتَّهمين الذي تمَّ تدوين أقواله بصفة مُخبرٍ بتوجيه من قبل السيِّد قاضي التحقيق المُختصِّ؛ كونه أدلى بمعلوماتٍ مُهمَّةٍ عن المُتَّهمة التي وقَّـعت الصكَّ".

وتابعت الدائرة إنَّ "ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة وبدلالة المعلومات التي قدَّمها المُخبر وبموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ تمكَّنت من ضبط المُتَّهمة المُوقِّعة على الصكِّ، إذ تبيَّن أنَّها تعمل في حسابات تربية المحافظة، مُنوِّهةً بعرض المُتَّهمة صحبة المبرزات المضبوطة وأوليَّات القضيَّة على قاضي التحقيق المُختصِّ الذي قرَّر توقيفها".

يُشارُ إلى أنَّ الهيئة كانت قد أعلنت في أوائل شباط من العام الماضي عن تنفيذ عمليَّة ضبطٍ في مديرية تربية محافظة كربلاء أسفرت عن ضبط مُوظَّفٍ في حسابات المديريَّة بتهمة الاختلاس،

مُبيِّنةً ضبطها دفتر الذمَّة الخاصّ بالصكوك المُحرَّرة في فرع أحد المصارف الحكوميَّة في المحافظة، لافتة إلى صدور قرارات استقدامٍ بحقِّ كلٍّ من له علاقة بعمليَّة الاختلاس وفقدان الصكوك.