الحشد الشعبي يعلن دفن 86 متوفياً بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، دفن 86 متوفياً جديداً بفايروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، في النجف.

وقال إعلام الحشد في بيان مقتضب، إن "اللواء الثاني بالحشد دفن 86 متوفياً ب‍كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية بالتعاون مع طبابة الحشد الشعبي التي تولت نقل الجثث الى المقبرة وتعقيم سيارات الإسعاف وردهات المتوفين الذين كانوا راقدين في مستشفيات العزل الصحي".

ويبلغ عدد الوفيات بوباء كورونا منذ تفشي الفايروس في العراق 2685 حالة، بحسب الإحصائيات الرسمية.