محافظ صلاح الدين: من الصعب تطبيق حظر التجوال الشامل في المحافظة

أكد محافظ صلاح الدين عمار جبر خليل الجبوري، الأربعاء، أن من الصعب تطبيق حظر التجوال الشامل في محافظتنا.

وقال الجبوري في مؤتمر صحفي إن "عمل رئيس الوحدة الإدارية يقيم على أساس متابعته لموضوع التجمعات، واذا حصل اي تجمع ضمن الرقعة الجغرافية العائده له يسائل قانونياً، وممكن ان تصل المساءلة إلى سحب يده من المنصب".

وأضاف، أن "من الصعب علينا تطبيق حظر التجوال الشامل في محافظتنا بسبب الوضع المعيشي وموقع المحافظة"، لافتا الى أن "حظر التجوال اليومي سيفرض من الساعة الـ ٧ مساءً ولغاية الـ ٦ صباحاً، فيما يطبق حظر شامل وبشكل صارم لأيام الخميس والجمعة والسبت، وستفرض غرامات مالية على كل مخالف".

وتابع، "تمنع التجمعات بكل أشكالها، وتخول المديرية العامة للصحة في المحافظة بتقيم الموقف كل منطقة على حده"، منوها الى أن "فرض حظر التجوال الصارم حسب عدد الاصابات وتصاعدها".