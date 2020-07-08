الياسري: طالبنا وزير الكهرباء بحقوق المواطنين في النجف وانهاء معاناتهم

اكد محافظ النجف لؤي الياسري، الاربعاء، انه طالب وزير الكهرباء بحقوق المواطنين في المحافظة وانهاء معاناتهم، فيما اشارت الى انه سيتم إرسال محطتين متنقلة للنجف من اجل فك الاختناقات في بعض مناطقها.

وقال الياسري في بيان "التقينا اليوم وزير الكهرباء ماجد مهدي حنتوش في مكتبه خلال بحضور وكيل الوزير لشؤون النقل والتوزيع نافع عبد السادة حيث جرى خلال اللقاء مناقشة ملف الكهرباء في النجف الاشرف حيث قدم المحافظ شرحا تفصيليا عن كل المشاكل والمعوقات التي تواجه المجتمع النجفي والحيف المستمر منذ سنوات للمحافظة".

واضاف انه "عقب الاجتماع وعد محافظ النجف الاشرف بحرصه على أنصاف النجف الاشرف بتجهيزها بالحصة الكهربائية المقررة بما يقلل من معاناة المواطنين وإرسال محطتين متنقلة للنجف من اجل فك الاختناقات في بعض مناطق المحافظة فضلا بأكمال خط 33 ناحية العباسية لتخفيف معاناة اهالي الناحية".

وتابع "الوزير اكد ان الوزارة ستنصف المزارعين والفلاحين ومراعاتهم في زراعة محصول الشلب وتجهيزهم بالطاقة الكهربائية اللازمة لانجاح الموسم الزراعي".

واكد المحافظ ان "زيارتي جاءت من اجل المطالبة واستحقاق النجف الاشرف وقد وعدنا خيرا من قبل الوزير والوكلاء ونحن نجدد مطالبتنا ان تنصف المحافظة من المنظومة الكهربائية الاتحاد".

وبين انه "سيكون هناك مراعاة للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية وسيتم تزويدهم بالطاقة الكهربائية بشكل مستمر مثل (الجديدات واحياء الشرطة) لقربها من المدينة القديمة خصوصا هذه الاحياء التي تم رفع المولدات منها سابقا حسب قرار وزارة الكهرباء".