برهم صالح يرفع دعوى قضائية ضد المدير العام السابق الذي اتهمه باخذ رشوة من احدى الشركات الصينية

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية العراقي، برهم صالح، اليوم الثلاثاء، (7 تموز 2020)، أن رئاسة الجمهورية رفعت دعوى قضائية ضد مدير عام سابق في وزارة الكهرباء، اتهم صالح في وقت سابق بتلقي الرشوة.

ونقل المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية عن مصدر مخول باسم المكتب قوله إن "رئاسة الجمهورية أقامت دعوى قضائية أمام قاضي محكمة تحقيق الكرخ بشأن الادعاءات التي لفقها المدعي (محمد فوزي الزيدي) وتداولتها بعض الأوساط الإعلامية".

وكان محمد فوزي الزيدي الذي كان يشغل منصب مدير عام مشاريع انتاج الطاقة في وزارة الكهرباء في زمن الوزير الاسبق كريم وحيد، قال إن "صالح تلقى رشوى بقيمة سبعين مليون دولار كحصة له من عقد تم توقيعه مع شركة شنغهاي الصينية لاقامة محطة كهرباء الزبيدية عندما كان نائباً لرئيس الوزراء".

لكن البيان نفى صحة هذه التصريحات، بالقول إنها "لا تمت للواقع بصلة، وهي باطلة ومزيفة ومرفوضة جملة وتفصيلاً، وأرادت النيل من سمعة رئيس الجمهورية و التشهير بشخصه و موقعه".

الزيدي قال في تصريحاته أيضاً أن "برهم صالح وأحد مساعديه وهو (سلام قزاز) قاما بمفاوضة الجانب الصيني حيث تم رفع قيمة العقد من 724 مليون دولار الى 924 مليون دولار اضافة الى حصوله على مبلغ 5 ملايين دولار من قيمة عقد توصيل المعدات عن طريق البحر والبالغ 50 مليون دولار".

وتوعدت رئاسة الجمهورية بملاحقة الزيدي قضائياً، مؤكدةً أنه "تم تدوين أقوال الممثل القانوني لرئاسة الجمهورية وسوف يتم متابعة إجراءات الدعوى مع كل الجهات المعنية، بقصد ملاحقة ومعاقبة كل من تسول له نفسه المساس بسمعة العراق ومؤسساته الرسمية".