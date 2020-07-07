الأسدي والساعدي يبحثان تعزيز التعاون الإستخباري بين الأمن الوطني ومكافحة الإرهاب

بحث رئيس جهاز الامن الوطني عبد الغني الاسدي، مع رئيس جهاز الامن الوطني عبد الغني الاسدي، تعزيز التعاون الإستخباري بين الجهازين.

وذكر بيان ل‍جهاز الأمن الوطني ان " رئيس جهاز الامن الوطني استقبل، اليوم، بمكتبهِ في بغداد، رئيس جهاز مُكافحة الإرهاب الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي".

وأضاف أن "الساعدي قدم التهاني والتبريكات للاسدي بمناسبة تسنمه مهام عمله رئيساً لجهاز الامن الوطني متمنياً له النجاح والتوفيق في المرحلة المقبلة".

وأوضح البيان، أنه "جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر بما يؤمن تطوير وتعزيز التعاون الإستخباري للقضاء على بقايا المجاميع الإرهابية، والتصدي لكل من تسول له نفسه العبث بمقدرات البلد".