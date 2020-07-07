العراق يسجل 2426 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 1511 مصاباً

اعلنت وزارة وزارة الصحة، الثلاثاء، عن تسجيل 2426 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مؤكدة شفاء 1511 مصاباً من المرض.

وقالت الوزارة في بيان إن "مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت لهذا اليوم ( 2426) اصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد/ الرصافة 241

بغداد/ الكرخ 436

مدينة الطب 41

النجف الأشرف 43

السليمانية 172

أربيل 137

دهوك 15

كربلاء 75

كركوك 66

ديالى 62

واسط 27

البصرة 137

ميسان 89

بابل 172

الديوانية 49

ذي قار 162

الأنبار 18

المثنى 43

نينوى 15

صلاح الدين 426

وأضاف البيان أن "حالات الشفاء بلغت: 1511 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة 208

بغداد الكرخ 281

مدينة الطب 5

النجف 95

السليمانية 4

أربيل 84

دهوك 9

كربلاء 89

كركوك 64

ديالى 75

واسط 31

البصرة 71

ميسان 103

بابل 98

الديوانية 130

ذي قار 145

الأنبار 13

نينوى 6

ولفت البيان الى أن "الوفيات بلغت 118 حالة وكما يلي:

بغداد الرصافة 21

بغداد الكرخ 12

مدينة الطب 4

النجف 2

السليمانية 5

اربيل 6

كربلاء 5

كركوك 3

ديالى 1

واسط 6

البصرة 11

ميسان 4

بابل 6

الديوانية 2

ذي قار 22

الأنبار 2

المثنى 2

صلاح الدين 4

وتابع بيان الصحة الى أن "مجموع الااصابات بلغت: 64701، ومجموع حالات الشفاء: 36252، والراقدين الكلي: 25764، الراقدين في العناية المركزة: 396، ومجموع الوفيات: 2685".