امنية بغداد: بعض بيانات إدانة اغتيال الهاشمي كانت شبه جاهزة وفرضية تورط داعش كبيرة

اكد عضو اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد المنحل سعد المطلبي، الثلاثاء، عدم إمكانية اتهام اي طرف في قضية اغتيال الخبير الأمني هاشم الهاشمي، مبينا ان بعض البيانات كأنها مجهزة مسبقا لاتهام بعض الإطراف.

وقال المطلبي في تصريح صحفي ان “الجميع ينتظر حاليا وزير الداخلية عثمان الغانمي الذي شكل لجنة برئاسته من اجل الكشف عن التفاصيل الكاملة لحادثة الاغتيال”.

وأضاف، أنه “اذا ما تم الكشف عن عن الجناة وتقديمهم الى العدالة فان الحكومة مطالبة بالاستقالة والتعزيل وعدم الحديث عن جدوى الاصلاحات الامنية الكبيرة التي اجرتها مؤخرا”.

وبشأن هوية القاتل ذكر المطلبي ان “الهاشمي قدم للعراق خدمات امنية كبيرة واسهم في ضرب قادة تنظيم داعش الإرهابي والقاعدة ومن الممكن ان يتم اغتياله على يد تلك العصابات للتخلص منه باي طريقه”، مبينا ان “الاتهام المبيت مسبقا على أساس فرضية العداوة غير ممكنة دون إيجاد دليل دامغ”