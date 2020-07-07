كتائب حزب الله : مسلسل استهداف المعارضين للوجود الاميركي عبر قذف الاتهامات بات واضحا في نهج الاعلام المعادي للعراق

حملت كتائب حزب الله ،الثلاثاء، بعض وسائل الإعلام المعادية بتوجّه الأبواق المتصهينة للنيل من العراقيين الشرفاء عبر تلفيق التهم لهم ،

وقالت الدائرة الاعلامية لكتائب حزب الله في بيان ،ان”مسلسل استهداف المعارضين للوجود الاميركي عبر قذف الاتهامات بات واضحا في نهج الاعلام المعادي للعراق”.

واضافت ان “الاعلام المعادي يوجه أبواقه للنيل من العراقيين عبر تلفيق التهم نحو الأطراف المناهضة للاحتلال”.

واكدت ان “تاريخ أميركا ومن معها يفضح أساليب غدرهم وإجرامهم بحق الانسانية ويكشف خسة ودناءة صانع القرار عندهم”.

واشارات الى ان “المقاومين يتحلون بأخلاق الفرسان ولن تثنيهم تخرصات السفاحين عن أداء واجبهم الشرعي والأخلاقي والوطني”.