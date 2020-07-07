النائب عامر الفايز : الفوضى داخل العراق ستنتهي حين يتوقف الدعم الأمريكي

اعتبر عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية عامر الفايز ، الثلاثاء ، أن الفوضى داخل العراق ستنتهي حين يتوقف الدعم الأمريكي، متهما واشنطن بأنها المعيق للاستقرار السياسي في البلاد .

وقال الفايز في حديث صحفي أن “الدعم الأمريكي للإرهابيين وبعض الجهات في العراق هو سبب الفوضى التي تعيشها البلاد وستنتهي فور توقف هذا الدعم”.

وأضاف، أن “اللجنة ستقوم بمخاطبة وزارة الخارجية بشأن تمادي السفارة الأمريكية وغيرها من الدول الأجنبية في العراق”،

وحذر الفايز من “مؤامرة اشد خطورة تحاك ضد العراق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية”، مؤكدا أن “ العراق اصبح مسرحا للتدخلات الأمريكية السافرة”.