الأخبار

تركيا تنشر خريطة مقسمة للعراق ونائب معارض يعلق: ما فعلتموه سيعود علينا بالمثل


نشرت مديرية الاتصالات بالرئاسة التركية على حسابها في "تويتر" خريطة أظهرت من خلالها "الوضع العام في العراق حتى 6 يوليو 2020"، الأمر الذي أثار حفيظة نائب معارض.

وحذر أيتون تشيراي، النائب بحزب "الخير"، ورئيس لجنة سياسات الأمن الوطني به، من خطورة الإجراء، مشيرا إلى أن "نشر رئاسة الاتصالات خريطة مقسمة للعراق، من شأنها أن تعطي شرعية لجهات رسمية في دول أخرى، لنشر خرائط مماثلة ل‍تركيا ذاتها".

وشدد تشيراي في تغريدة على حسابه في "تويتر" على أن "نشر خريطة مقسمة للعراق يتعارض مع موقف تركيا المعلن عن تمسكها بوحدة الأراضي العراقية".

ورأى السياسي التركي المعارض أن "نشر جهة رسمية مثل هذه الخريطة، أمر في غاية الخطورة".

وذكرت وسائل إعلام تركية أن مديرية الاتصالات بالرئاسية التركية نشرت خريطة للعراق أظهرت من خلالها المواقع التي تتمركز بها القوات التركية في شمال العراق حتى تاريخه، إضافة إلى مواقع حزب العمال الكردستاني.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
امنية بغداد: بعض بيانات إدانة اغتيال الهاشمي كانت شبه جاهزة وفرضية تورط داعش كبيرة
كتائب حزب الله : مسلسل استهداف المعارضين للوجود الاميركي عبر قذف الاتهامات بات واضحا في نهج الاعلام المعادي للعراق
النائب عامر الفايز : الفوضى داخل العراق ستنتهي حين يتوقف الدعم الأمريكي
تركيا تنشر خريطة مقسمة للعراق ونائب معارض يعلق: ما فعلتموه سيعود علينا بالمثل
القبض على 10 "إرهابيين" في صلاح الدين
ذي قار: لا مشكلة بتجهيز الأوكسجين بمستشفى الحسين والوفيات المعلنة ليس جميعها بسبب كورونا
الحشد الشعبي يدفن مواطنا سعوديا في النجف
شفاء 95 مصاباً بفايروس كورونا في النجف
تقرير مصور عن تشييع العلامة الشيخ محمد جعفر شمس الدين العاملي ( رض )
نائب يهدد برفع دعوى قضائية ضد وزارة الكهرباء
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1351.35
الجنيه المصري 74.13
تومان ايراني 0.01
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
مهيمن سامي العيبي : السلام عليكم كنت سابقن في لواء علي اكبر تحت قيادة لواء عبد الكريم الحسناوي في بيجي معارك ...
الموضوع :
تشكيل لواء علي الأكبر والبطولات التي سطرها ضد كيان “داعش” التكفيري
جاسب علي : وهناك سفارات تحوي على عدد من ازلام السابقين واتباع صدام كانوا يخدمون في المخابرات مثل المخضرم علي ...
الموضوع :
طلب برلماني بغلق السفارات والبعثات للدول التي ليس لديها تمثيل دبلوماسي في العراق
قاسم محمد : المحافظات المسموح بها التظاهر والتخريب هي محافظات الوسط والجنوب اما غيرذلك فغير مسموح به ذلك قرار السفارة ...
الموضوع :
كيف أتفق متظاهرون على إقالة 9 محافظين من بغداد الى البصرة؟!  
قاسم محمد : الى السيد الكاتب المحترم مصطفى الكاظمي ليس من اهالي الكاظمية هو بالاصل من الناصرية مع احترامنا لكل ...
الموضوع :
إصبع على الجرح ـ ماذا يحصل ايها الكاظمي ..  
زيد مغير : استاذي الكريم مع اجمل تحياتي اليك وانا اقرأ مقالك الرائع مررت بالقائمة العراقية واتذكر موقف اياد علاوي ...
الموضوع :
عبيد صدام حقراء وأراذل القسمين الاول والثاني  
ضياء عبد الرضا طاهر : هذه المفاوضات هي لتثبيت العدوا الامريكي وحلفائه وهي نوع من انواع الخداع الذي يمارسه هذا العدوا المجرم ...
الموضوع :
المفاوضات الامريكية العراقية ملاحظات وحقائق  
عبدالله : خوش مقال👏 ...
الموضوع :
إغتيال الذاكرة الشيعية ..في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,,بارك الله فيك سيدنا المحترم ,,عن رسول الله صلوات الله عليه واله ...
الموضوع :
الشاهد الشهيد
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم نسألك ونتوسل اليك بحق الرسول ابو القاسم محمد والله الاطهار المطهرين ان تصلي على محمد وال ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني يوجه رسالة الى العراقيين بعد تزايد اعداد المصابين بكورونا
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,اللهم صل وسلم على الرسول الاعظم ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
فتح جديد لايران!!  هسه ينجلط المضغوطين  
فيسبوك