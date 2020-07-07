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ذي قار: لا مشكلة بتجهيز الأوكسجين بمستشفى الحسين والوفيات المعلنة ليس جميعها بسبب كورونا


أكدت خلية الأزمة في ذي قار، الثلاثاء، عدم وجود مشكلة بتجهيز الأوكسجين في مستشفى الحسين التعليمي، في حين أشارت إلى أن فايروس كورونا ليس سبب جميع الوفيات المعلنة.

وفي مؤتمر صحفي بحضور رئيس الخلية محافظ ذي قار ناظم الوائلي ومدير صحة المحافظة حسين الكنزاوي، ذكرت الخلية، "ليس كل الوفيات المعلنة هي بسبب كورونا، سيُفصل بين أعداد وأسباب الوفاة من خلال خلية الأزمة".

وأضافت، أنه "لا توجد مشكلة في تجهيز الأوكسجين في مستشفى الإمام الحسين التعليمي"، مشيرةً إلى أن "مشكلة الأوكسجين مشكلة تنظيمية".

ولفتت الخلية، إلى "وضع خطة أمنية للسيطرة على الأمور في المستشفى (مستشفى الحسين)، وتطبيق النظام، وحماية الكوادر الصحية العاملة"، مطالبةً الحكومة الاتحادية بـ"دعم المؤسيات الصحية في ذي قار".

وتابعت خلية الأزمة في ذي قار، أنه "علينا الاعتماد على أنفسنا"، معتبرةً أن "الحكومة المركزية غير مكترثة لما يحصل في المحافظة".

 

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ذي قار: لا مشكلة بتجهيز الأوكسجين بمستشفى الحسين والوفيات المعلنة ليس جميعها بسبب كورونا
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